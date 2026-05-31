Le Duo d’Aquí, 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Le Duo d’Aquí Jeudi 10 septembre, 10h00 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00

Le Duo d’Aquí, avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís.

Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda.

L’artiste occitan Joanda accompagné de Dòna Azalaís met en lumière l’histoire et le patr…

source: Le Duo d’Aquí – AgendaTrad

2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81) 2 Place Jean Jaurès, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-09/le-duo-aqui.dbstxjqy »}]

avec Joanda occitan musique