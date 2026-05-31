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Le Duo d’Aquí, 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Le Duo d’Aquí, 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Le Duo d’Aquí, 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux jeudi 10 septembre 2026.

Lieu : 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81)

Adresse : 2 Place Jean Jaurès, 81270 Labastide-Rouairoux, France

Ville : 81270 Labastide-Rouairoux

Département : Tarn

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Le Duo d’Aquí Jeudi 10 septembre, 10h00 2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00

Le Duo d’Aquí, avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís.

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source: Le Duo d’Aquí – AgendaTrad

2 Place Jean Jaurès, Labastide-Rouairoux (81) 2 Place Jean Jaurès, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-09/le-duo-aqui.dbstxjqy »}]
avec Joanda occitan musique

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