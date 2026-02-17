Au fil des gestes Atelier pour tous Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Au fil des gestes Atelier pour tous

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-03-11

Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30, toutes les participantes et Elena Groud vous invitent à les rejoindre pour un atelier artistique et participatif afin de créer une œuvre textile unique à partir de tissus liés à nos histoires personnelles. Papotages et bonne humeur requis, débutants et experts acceptés !

Gratuit Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

