Au fil du temps, Pont-Croix, Pont-Croix

Informations pratiques

Au fil du temps 19 et 20 septembre Pont-Croix Finistère

La première scène aura lieu sur la place de l’Eglise.

Accès libre. Le spectacle sera annulé en cas de forte pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Depuis 2019, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le spectacle de rue Au Fil du Temps propose aux spectateurs un grand parcours scénique à la découverte de Pont-Croix et des mille facettes de son passé.

À travers plusieurs saynètes, des comédiens professionnels et amateurs ainsi que des danseurs et des musiciens redonnent vie à des figures de différentes époques ayant marqué l’histoire de la cité.

Les places et les jardins, les ruelles et les monuments deviennent des décors de théâtre où les personnages historiques ou de fiction s’expriment et jouent des rôles. Pour le plus grand plaisir du public qui s’immerge ainsi dans les méandres de l’Histoire et des traditions locales, toujours avec humour et fantaisie !

Pont-Croix 29790, Pont-Croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne 0952563125 https://www.pont-croix.fr/pont-croix/ https://laobra.bzh/ Pont-Croix a su traverser les âges, depuis son essor aux XIème-XIIème siècle, et garder son charme particulier. On y découvre ainsi, au gré des venelles pavées, de nombreux lieux marqués d’histoire : du champ de foire au petit séminaire Saint-Vincent, en passant par le Marquisat.

La collégiale Notre-Dame-de-Roscudon, dont le porche Sud est un joyau architectural, présente entre roman et gothique les caractéristiques du style dit «de Pont-Croix ».

Depuis 2019, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le spectacle de rue Au Fil du Temps propose un grand parcours scénique à la découverte de Pont-Croix.

©Strollad La Obra