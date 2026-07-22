AGENDA · Pont-Croix
Thé dansant Pont-Croix
jeudi 24 septembre 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Thé dansant
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:30:00
fin : 2026-09-24 18:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Thé dansant danses de salon (valse, tango, paso, cumbria, etc…) et danses en ligne présenté par le club de l’Amitié de Pont-Croix. Café crêpes. .
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59
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English :
L’événement Thé dansant Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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