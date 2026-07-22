UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-Croix

Thé dansant Pont-Croix

jeudi 24 septembre 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Espace culturel Louis Bolloré
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Thé dansant

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:30:00
fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Thé dansant danses de salon (valse, tango, paso, cumbria, etc…) et danses en ligne présenté par le club de l’Amitié de Pont-Croix. Café crêpes.   .

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Thé dansant Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)