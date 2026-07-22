Informations pratiques

Pont-Croix

Thé dansant

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:30:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Thé dansant danses de salon (valse, tango, paso, cumbria, etc…) et danses en ligne présenté par le club de l’Amitié de Pont-Croix. Café crêpes. .

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59

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English :

L’événement Thé dansant Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz