Pont-Croix

Marathon photo

Espace culturel de pont croix Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

A l’occasion du marché des artisans et créateurs le 13/09/2026, se déroulera un Marathon photo de 9h00 à 17h00, qui consistera à réaliser en un temps donné un certain nombre de thème photo.

Inscription et règlement sur www.alimageducapsizun.org .

Espace culturel de pont croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Marathon photo Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz