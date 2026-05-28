Marathon photo Pont-Croix
Marathon photo Pont-Croix dimanche 13 septembre 2026.
Pont-Croix
Marathon photo
Espace culturel de pont croix Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
A l’occasion du marché des artisans et créateurs le 13/09/2026, se déroulera un Marathon photo de 9h00 à 17h00, qui consistera à réaliser en un temps donné un certain nombre de thème photo.
Inscription et règlement sur www.alimageducapsizun.org .
Espace culturel de pont croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marathon photo Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter Pont-Croix 5 juin 2026
- Festival du livre jeunesse Pont-Croix Pont-Croix 6 juin 2026
- Troc et puces et plantes Pont-Croix 7 juin 2026
- Le Réveil Du Goyen Pont-Croix 13 juin 2026
- Lennadenn divyezhek Lecture multilingue pour les enfants Pont-Croix 13 juin 2026