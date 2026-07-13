AGENDA · Pont-Croix
Marché des artisans et créateurs Pont-Croix
dimanche 13 septembre 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Marché des artisans et créateurs
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Exposition-vente d’une trentaine d’artisans, artistes et créateurs organisée par le club photo A l’Image du Cap Sizun.
Buvette et petite restauration sur place. .
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 70 02 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché des artisans et créateurs Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Troc et puces Pont-Croix 19 juillet 2026
- Concert chorale Da Capo Pont-Croix 19 juillet 2026
- Marché bio, local et musical Concert Samba de la Muerte Pont-Croix 21 juillet 2026
- Jeu de piste “L’Inconnu du Cap” Pont-Croix 21 juillet 2026
- Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix 21 juillet 2026