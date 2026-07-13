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AGENDA · Pont-Croix

Marché des artisans et créateurs Pont-Croix

dimanche 13 septembre 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Espace culturel Louis Bolloré
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Marché des artisans et créateurs

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Exposition-vente d’une trentaine d’artisans, artistes et créateurs organisée par le club photo A l’Image du Cap Sizun.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 70 02 51 

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English :

L’événement Marché des artisans et créateurs Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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