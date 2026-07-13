Informations pratiques

Pont-Croix

Marché des artisans et créateurs

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Exposition-vente d’une trentaine d’artisans, artistes et créateurs organisée par le club photo A l’Image du Cap Sizun.

Buvette et petite restauration sur place. .

Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 70 02 51

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English :

L’événement Marché des artisans et créateurs Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz