AU GRAND R’ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse
AU GRAND R’ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse mercredi 15 juillet 2026.
Toulouse
AU GRAND R’
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-15
Spectacles, concerts, bals et guinguette en extérieur !
Pour la cinquième année consécutive, toute l’équipe du Grand Rond vous donne rendez-vous
Au Grand R’ dans la cour de l’école Calvinhac à 50 mètres du Théâtre.
On ne change pas une recette qui marche ! Au programme des apéro-spectacles, des apéro-bals, des spectacles tout public, familiaux et jeune public (Théâtre d’objet, cirque, loto, musique…) une guinguette, le tout dans une ambiance estivale !
Le programme détaillé est en ligne sur le site internet du théâtre, n’hésitez pas à le consulter. .
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org
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English :
Outdoor shows, concerts, dances and guinguettes!
L’événement AU GRAND R’ Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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