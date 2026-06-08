AU GRAND R’ THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

Toulouse

AU GRAND R’

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-15

Spectacles, concerts, bals et guinguette en extérieur !

Pour la cinquième année consécutive, toute l’équipe du Grand Rond vous donne rendez-vous

Au Grand R’ dans la cour de l’école Calvinhac à 50 mètres du Théâtre.

On ne change pas une recette qui marche ! Au programme des apéro-spectacles, des apéro-bals, des spectacles tout public, familiaux et jeune public (Théâtre d’objet, cirque, loto, musique…) une guinguette, le tout dans une ambiance estivale !

Le programme détaillé est en ligne sur le site internet du théâtre, n’hésitez pas à le consulter. .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoor shows, concerts, dances and guinguettes!

L’événement AU GRAND R’ Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE