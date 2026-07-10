Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Alltag

rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Chants minimalistes et montées jubilatoires, les textes de Jeanne Barbieri sont portés par une musique libre, héritée du jazz et des musiques improvisées.

Né du premier confinement, d’une voix dans une chambre et d’une guitare dans la pièce d’en face. Alltag explore la danse perpétuelle entre le banal et l’insolite — ce quotidien qui n’est pas que routine, mais aussi toile mouvante frappée par l’extraordinaire. Chants minimalistes et montées jubilatoires, les textes de Jeanne Barbieri sont portés par une musique libre, héritée du jazz et des musiques improvisées. 0 .

rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

With minimalist melodies and jubilant crescendos, Jeanne Barbieri’s lyrics are carried by free-form music rooted in jazz and improvised music.

L’événement Au grès du jazz Alltag La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre