Au grès du jazz Balade autour du lynx La Petite-Pierre
mardi 11 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Balade autour du lynx
2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Discret, symbole du sauvage, le lynx nous émerveille et nous intrigue malgré les rares rencontres. Une balade pour se mettre dans la peau de l’animal, découvrir son domaine vital et comprendre ses mystères. Guidée par Sandrine Farny, Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Discret, symbole du sauvage, le lynx nous émerveille et nous intrigue malgré les rares rencontres. Une balade pour se mettre dans la peau de l’animal, découvrir son domaine vital et comprendre ses mystères.
Proposée par Sandrine Farny, Parc naturel régional des Vosges du Nord .
2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30
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English :
Discreet and a symbol of the wild, the lynx fascinates and intrigues us, even though encounters with it are rare. A walk to put yourself in the animal’s shoes, discover its territory, and understand its mysteries. Led by Sandrine Farny, Northern Vosges Regional Nature Park.
L’événement Au grès du jazz Balade autour du lynx La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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