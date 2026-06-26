Au grès du jazz Balade contée de La Petite Pierre La Petite-Pierre
jeudi 13 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Balade contée de La Petite Pierre
2a rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
À travers les ruelles et les sentiers autour de La Petite Pierre, laissez-vous guider par les histoires et légendes du territoire. Entre haltes poétiques et contes d’Alsace, une balade à la croisée du patrimoine, de l’imaginaire et de la musique.
À travers les ruelles et les sentiers autour de La Petite Pierre, laissez-vous guider par les histoires et légendes du territoire. Entre haltes poétiques et contes d’Alsace, une balade à la croisée du patrimoine, de l’imaginaire et de la musique. .
2a rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Let the stories and legends of the area guide you through the narrow streets and paths around La Petite Pierre. Between poetic stops and Alsatian tales, a stroll at the crossroads of heritage, imagination and music.
L’événement Au grès du jazz Balade contée de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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