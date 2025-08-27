Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller

22 rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 10:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Cette balade vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt.

Une jolie traversée forestière pour rejoindre Erckartswiller, village paisible à la lisière du bois, où aura lieu un concert au Centre Théodore Monod. L’occasion de découvrir un itinéraire doux à travers les paysages typiques du Parc naturel régional. 0 .

22 rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

This walk takes you from La Petite Pierre to the peaceful, leafy village of Erckartswiller, to the Centre Théodore Monod on the edge of the forest.

L’événement Au grès du jazz Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre