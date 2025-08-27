Au grès du jazz Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller La Petite-Pierre
vendredi 14 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller
22 rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 10:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Cette balade vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt.
Une jolie traversée forestière pour rejoindre Erckartswiller, village paisible à la lisière du bois, où aura lieu un concert au Centre Théodore Monod. L’occasion de découvrir un itinéraire doux à travers les paysages typiques du Parc naturel régional. 0 .
22 rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This walk takes you from La Petite Pierre to the peaceful, leafy village of Erckartswiller, to the Centre Théodore Monod on the edge of the forest.
L’événement Au grès du jazz Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à La Petite-Pierre (Bas-Rhin)
- Enquête Game à La Petite Pierre La Petite-Pierre 20 juillet 2026
- Balade poétique, sur les pas de René Char La Petite-Pierre 22 juillet 2026
- Initiation Geocaching au Loosthal La Petite-Pierre 22 juillet 2026
- Randonnée saisonnière L’abondance estivale Petersbach 25 juillet 2026
- Prestation de danse Folklorique La Petite-Pierre 26 juillet 2026