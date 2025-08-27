Quand vient la nuit Compagnie La Princesse aux pieds nus La Petite-Pierre
mercredi 12 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Quand vient la nuit Compagnie La Princesse aux pieds nus
Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Ce voyage sensoriel transforme l’appréhension de l’inconnu en une puissance créatrice lumineuse.
La Jolie Marie est une enfant vibrante dont l’énergie déborde souvent du cadre. Chaque soir, quand la lumière décline, elle entame une traversée poétique au cœur de la forêt nocturne. Ce voyage sensoriel transforme l’appréhension de l’inconnu en une puissance créatrice lumineuse. Un dialogue entre musique et mouvement, un moment de partage familial suspendu. .
Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This sensory journey transforms the apprehension of the unknown into a luminous creative force.
L’événement Quand vient la nuit Compagnie La Princesse aux pieds nus La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à La Petite-Pierre (Bas-Rhin)
- Initiation Geocaching au Loosthal La Petite-Pierre 8 juillet 2026
- Yoga du rire La Petite-Pierre 9 juillet 2026
- Méditation en mouvement La Petite-Pierre 11 juillet 2026
- Découverte de la marche nordique La Petite-Pierre 16 juillet 2026
- Balade poétique, sur les pas de René Char La Petite-Pierre 22 juillet 2026