Informations pratiques

La Petite-Pierre

Quand vient la nuit Compagnie La Princesse aux pieds nus

Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Ce voyage sensoriel transforme l’appréhension de l’inconnu en une puissance créatrice lumineuse.

La Jolie Marie est une enfant vibrante dont l’énergie déborde souvent du cadre. Chaque soir, quand la lumière décline, elle entame une traversée poétique au cœur de la forêt nocturne. Ce voyage sensoriel transforme l’appréhension de l’inconnu en une puissance créatrice lumineuse. Un dialogue entre musique et mouvement, un moment de partage familial suspendu. .

Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

This sensory journey transforms the apprehension of the unknown into a luminous creative force.

L’événement Quand vient la nuit Compagnie La Princesse aux pieds nus La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre