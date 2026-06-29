Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Ilann

rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Percussionniste, pianiste, chanteur, compositeur ; Ilann n’a pas choisi, il a tout gardé. De Al Jarreau à KNOWER, de George Duke à Ashley Henry, il creuse depuis 2022 un sillon personnel où le jazz fusion se fait mouvant, sincère, jamais figé.

Percussionniste, pianiste, chanteur, compositeur ; Ilann n’a pas choisi, il a tout gardé. De Al Jarreau à KNOWER, de George Duke à Ashley Henry, il creuse depuis 2022 un sillon personnel où le jazz fusion se fait mouvant, sincère, jamais figé. Moins soucieux de bien faire que d’être vrai. Il arrive aujourd’hui avec une musique qui lui ressemble.

Concert en accès libre 0 .

rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Percussionist, pianist, singer, composer; Ilann didn’t choose—he kept it all. Drawing inspiration from Al Jarreau’s *KNOWER* and George Duke’s *Ashley Henry*, he has been carving out his own unique path since 2022, where jazz fusion is fluid, sincere, and never static.

L’événement Au grès du jazz Ilann La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre