Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Ladislava

rue des remparts La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Berlin la nuit, les steppes de l’Est le jour. Ladislava tisse entre ces deux mondes une musique improbable et envoûtante clarinette, guitare et kick implacable pour porter des textes puisés dans la poésie traditionnelle tchèque, biélorusse, ukrainienne — des chants d’amour et de passion traversés par l’électro.

Berlin la nuit, les steppes de l’Est le jour. Ladislava tisse entre ces deux mondes une musique improbable et envoûtante clarinette, guitare et kick implacable pour porter des textes puisés dans la poésie traditionnelle tchèque, biélorusse, ukrainienne — des chants d’amour et de passion traversés par l’électro. Une voix puissante et sensuelle, une expérience qui déborde les catégories. Pour les clubbeur·euses comme pour les mélomanes en quête d’évasion.

Concert en accès libre 0 .

rue des remparts La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Berlin by night, the Eastern steppes by day. Ladislava weaves an unlikely and captivating sound between these two worlds: clarinet, guitar, and a relentless kick drum to carry lyrics drawn from traditional Czech, Belarusian, and Ukrainian poetry— songs of love and passion infused with electronic music.

L’événement Au grès du jazz Ladislava La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre