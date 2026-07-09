Au grès du jazz Balade Dendro Micro-habitat en forêt La Petite-Pierre
jeudi 13 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Balade Dendro Micro-habitat en forêt
Rue de Donnenbach La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-13
À la découverte d’un monde miniature sur les arbres les arbres-habitats, ces petits environnements qui offrent abri, nourriture et site de reproduction à une faune insoupçonnée.
Balade Dendro Micro-habitat en forêt
Proposée par Emma Antoine, Parc naturel régional des Vosges du Nord
À la découverte d’un monde miniature sur les arbres les arbres-habitats, ces petits environnements qui offrent abri, nourriture et site de reproduction à une faune insoupçonnée.
RDV Parking du stade de La Petite Pierre
Durée 2h — Distance 4 km — Difficulté Facile .
Rue de Donnenbach La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
%C0 Discovering a miniature world in the trees: tree habitats—these small environments that provide shelter, food, and breeding grounds %E0 for an unexpected variety of wildlife.
L’événement Au grès du jazz Balade Dendro Micro-habitat en forêt La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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