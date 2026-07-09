Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Balade Dendro Micro-habitat en forêt

Rue de Donnenbach La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-13

À la découverte d’un monde miniature sur les arbres les arbres-habitats, ces petits environnements qui offrent abri, nourriture et site de reproduction à une faune insoupçonnée.

Balade Dendro Micro-habitat en forêt

Proposée par Emma Antoine, Parc naturel régional des Vosges du Nord

À la découverte d’un monde miniature sur les arbres les arbres-habitats, ces petits environnements qui offrent abri, nourriture et site de reproduction à une faune insoupçonnée.

RDV Parking du stade de La Petite Pierre

Durée 2h — Distance 4 km — Difficulté Facile .

Rue de Donnenbach La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Discovering a miniature world in the trees: tree habitats—these small environments that provide shelter, food, and breeding grounds %E0 for an unexpected variety of wildlife.

L’événement Au grès du jazz Balade Dendro Micro-habitat en forêt La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre