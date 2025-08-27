Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Café Aman

10 rue du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 22:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Né de l’envie de pratiquer les musiques de Grèce, de Turquie et de l’Orient méditerranéen dans un cadre informel et convivial, le collectif Café Aman crée un espace où les langages se rejoignent.

Depuis 2019, le collectif Café Aman s’est installé dans le paysage strasbourgeois avec une idée simple réunir autour d’une table des musicien·nes de traditions différentes, le temps d’une soirée. Né de l’envie de pratiquer les musiques de Grèce, de Turquie et de l’Orient méditerranéen dans un cadre informel et convivial, le collectif crée un espace où les langages se rejoignent. Dans la cour de l’École et sous les étoiles, la jam peut commencer.

Concert en accès libre .

10 rue du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Driven by a desire to perform music from Greece, Turkey, and the Eastern Mediterranean in an informal and friendly setting, the Café Aman collective has created a space where different musical styles come together.

L’événement Au grès du jazz Café Aman La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre