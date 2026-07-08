Au grès du jazz Ëda Diaz La Petite-Pierre
dimanche 9 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Ëda Diaz
rue des remparts La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Française par sa mère, colombienne par son père, Ëda Diaz a longtemps pris ses deux héritages pour des contraires — avant d’en faire un album aux rythmes traditionnels du continent sud-américain irrigué par de l’électronique expérimentale.
Française par sa mère, colombienne par son père, Ëda Diaz a longtemps pris ses deux héritages pour des contraires — avant d’en faire un album. Suave Bruta, c’est la contrebasse modifiée, les rythmes traditionnels du continent sud-américain (bullerengue, danzón, currulao, boléro) irrigués par de l’électronique expérimentale, et une voix qui hypnotise. Une œuvre qui s’autorise la joie, le spleen et la contemplation. 0 .
rue des remparts La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
French on her mother’s side, Colombian on her father’s, %CBda Diaz long viewed her two cultural heritages as opposites— before turning them into an album featuring traditional South American rhythms infused with experimental electronic music.
L’événement Au grès du jazz Ëda Diaz La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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