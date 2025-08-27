Au grès du jazz Immersion forestière sur le sentier du Loosthal La Petite-Pierre lundi 10 août 2026.

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Immersion forestière sur le sentier du Loosthal

Maison forestière du Loosthal La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Une balade guidée à travers le massif forestier du Loosthal, à la découverte des essences d’arbres, des paysages gréseux et de la faune locale.

Immersion forestière sur le sentier du Loosthal

Proposée par Marie-Laure Tonnelier, Parc naturel régional des Vosges du Nord

À l’entrée du site Natura 2000 et de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de La Petite Pierre, une immersion au cœur d’une forêt emblématique du territoire. Au fil du sentier du Loosthal, découverte des milieux naturels remarquables et du réseau Natura 2000, ses objectifs et son rôle dans la préservation de ces espaces d’exception.

Prévoir chaussures de marche, vêtements longs (tiques), protection solaire, vêtements de pluie, eau .

Maison forestière du Loosthal La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

A guided walk through the Loosthal forest, discovering tree species, sandstone landscapes and local wildlife.

L’événement Au grès du jazz Immersion forestière sur le sentier du Loosthal La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre