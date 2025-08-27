Au grès du jazz Jaguare Affair La Petite-Pierre
samedi 15 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Jaguare Affair
Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 22:30:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Des chansons d’amour qui ne parlent pas d’amour, légères en apparence, graves au fond c’est tout l’art de Jaguare Affair
Lignes de basse mélodiques, guitare épurée, Moog en velours quelque part entre Bertrand Belin et Mac DeMarco. Des chansons d’amour qui ne parlent pas d’amour, légères en apparence, graves au fond c’est tout l’art de Jaguare Affair, trio Grand Est repéré par FIP et Radio France dès son premier EP. Engagé, drôle, habité un projet qui grandit vite et qu’on est heureux·ses d’accueillir cet été. 0 .
Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Love songs that aren’t really about love—lighthearted on the surface, but profound at their core: that’s the art of Jaguare Affair
L’événement Au grès du jazz Jaguare Affair La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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