Au grès du jazz Jewly La Petite-Pierre
dimanche 16 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Jewly
18 rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Jewly n’a plus rien à prouver, et pourtant elle continue de tout donner. Sa musique est une claque qui réveille les sens rock rebelle et puissant, teinté d’électro, porté par une voix féroce et charismatique.
Quinze ans de carrière, plus de 700 concerts, des premières parties de Scorpions à Macy Gray Jewly n’a plus rien à prouver, et pourtant elle continue de tout donner. Sa musique est une claque qui réveille les sens rock rebelle et puissant, teinté d’électro, porté par une voix féroce et charismatique. Elle présente cet été Rebellion, son quatrième album, concept fort autour de la santé mentale et des résistances intimes. Du Jardin des Païens qui en a connu de belles, elle refermera la porte avec fracas.
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18 rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Jewly has nothing left to prove, and yet she continues to give it her all. Her music is a wake-up call that jolts the senses: rebellious and powerful rock, tinged with electro, carried by a fierce and charismatic voice.
L’événement Au grès du jazz Jewly La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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