Au grès du jazz Kasoar La Petite-Pierre
vendredi 14 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Kasoar
18 rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Un répertoire 100% original, écrit collectivement Kasoar c’est de la folk jazz qui fédère sans jamais se simplifier.
Cinq musicien·nes formé·es dans les grandes écoles CNSMD, Haute École des Arts du Rhin, Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Flûte, hautbois, guitare douze cordes, percussions, contrebasse une palette sonore atypique, quelque part entre Oregon et Paul Winter Consort. Un répertoire 100% original, écrit collectivement Kasoar c’est de la folk jazz qui fédère sans jamais se simplifier.
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18 rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
A 100% original repertoire, written collaboratively: Kasoar is folk jazz that brings people together without ever becoming simplistic.
L’événement Au grès du jazz Kasoar La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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