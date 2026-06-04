Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Kolinga

Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Kolinga, en lingala, c’est aimer ou faire le lien . C’est exactement ce que fait Rébecca M’Boungou, musicienne, autrice, compositrice et chanteuse tisser des liens entre les êtres, les cultures, les mémoires.

Kolinga, en lingala, c’est aimer ou faire le lien . C’est exactement ce que fait Rébecca M’Boungou, musicienne, autrice, compositrice et chanteuse tisser des liens entre les êtres, les cultures, les mémoires. Dans un mélange de jazz, de musiques bantoues et de sonorités actuelles, elle porte une plume engagée (féministe, écologiste, décoloniale) sans jamais la détacher de l’intime. Ses arrangements d’une grande finesse lui ont valu l’adoubement de Gaël Faye, avec qui elle partage une sensibilité rare. Une artiste en devenir, qui fait peu de dates une chance de l’avoir cet été à La Petite Pierre !. Autour d’elle, cinq musiciens complices batterie, flûte, basse, guitare, flugabone … Et le groove fait le reste.

Concert payant en configuration assise

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .

Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

In Lingala, “Kolinga” means “to love” or “to connect.” That is exactly what Rebecca M’Boungou—musician, author, composer, and singer—does: she forges connections between %ETheaters, cultures, and memories.

L’événement Au grès du jazz Kolinga La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre