Au grès du jazz Lexy La Petite-Pierre
samedi 15 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Lexy
18 Rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Lexy glisse entre soul, neo-soul, jazz et hip-hop avec une naturelle fluidité, portant des textes qui racontent des histoires intimes.
Piano, voix, et trois complices autour d’elle. Lexy a grandi avec la conviction que la musique soigne — et ça s’entend. Son projet glisse entre soul, neo-soul, jazz et hip-hop avec une naturelle fluidité, portant des textes qui racontent des histoires intimes, des mélodies qui s’installent et ne repartent pas, une énergie douce et puissante à la fois. Un après-midi au Jardin des Païens pour se laisser embarquer. 0 .
18 Rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Lexy moves effortlessly between soul, neo-soul, jazz, and hip-hop, delivering lyrics that tell personal stories.
L’événement Au grès du jazz Lexy La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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