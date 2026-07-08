Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Lexy

18 Rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Lexy glisse entre soul, neo-soul, jazz et hip-hop avec une naturelle fluidité, portant des textes qui racontent des histoires intimes.

Piano, voix, et trois complices autour d’elle. Lexy a grandi avec la conviction que la musique soigne — et ça s’entend. Son projet glisse entre soul, neo-soul, jazz et hip-hop avec une naturelle fluidité, portant des textes qui racontent des histoires intimes, des mélodies qui s’installent et ne repartent pas, une énergie douce et puissante à la fois. Un après-midi au Jardin des Païens pour se laisser embarquer. 0 .

18 Rue principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Lexy moves effortlessly between soul, neo-soul, jazz, and hip-hop, delivering lyrics that tell personal stories.

L’événement Au grès du jazz Lexy La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre