Au grès du jazz Malaka La Petite-Pierre
dimanche 16 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Malaka
rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Laurina et Sacha sont sœurs, leurs voix s’entrelacent dans des harmonies lumineuses et puissantes, portées par une base organique où les percussions ancrent et font respirer Folk, soul et influences afro-créoles.
Laurina et Sacha sont sœurs, et ça s’entend. Leurs voix s’entrelacent dans des harmonies lumineuses et puissantes, portées par une base organique où les percussions ancrent et font respirer. Folk, soul et influences afro-créoles pour explorer l’origine, le métissage, l’intime — avec une complicité palpable que 250 concerts en trois ans ont rendue évidente. Repérées par Télérama, France Inter, FIP, premières parties de Selah Sue et de Fatoumata Diawara Malaka s’impose, et on est ravi·es de les recevoir à Au grès du jazz. 0 .
rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Laurina and Sacha are sisters; their voices intertwine in luminous, powerful harmonies, carried by an organic foundation in which the percussion provides a solid foundation and allows the music to breathe: folk, soul, and Afro-Creole influences.
L’événement Au grès du jazz Malaka La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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