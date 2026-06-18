Au grès du jazz Marion Rampal Song For Abbey La Petite-Pierre
vendredi 14 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Marion Rampal Song For Abbey
Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Artiste vocale de l’année aux Victoires du Jazz 2022, nominée aux Grammy Awards,
saluée par Télérama, FIP et France Inter, Marion Rampal est l’une des voix les plus
singulières du jazz français.
Artiste vocale de l’année aux Victoires du Jazz 2022, nominée aux Grammy Awards,
saluée par Télérama, FIP et France Inter, Marion Rampal est l’une des voix les plus
singulières du jazz français. Avec Song for Abbey, elle rend hommage à Abbey
Lincoln, chanteuse, compositrice et activiste qui a marqué l’histoire du jazz de
son empreinte unique. Un répertoire sublimé, mis au goût du jour avec une
délicatesse et une bravoure rares pour les fans de jazz comme pour les fans de
chanson. Un grand moment dans une carrière qui n’a pas fini d’éclore.
Concert en configuration assise payant
Tarif pour l’ensemble de la soirée
Eve Risser + Robinson Khoury + Marion Rampal
Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .
Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Winner of the Vocalist of the Year award at the 2022 Victoires du Jazz, a Grammy Award nominee,
praised by Télérama, FIP, and France Inter, Marion Rampal is one of the most
distinctive voices in French jazz.
L’événement Au grès du jazz Marion Rampal Song For Abbey La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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