Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Marion Rampal Song For Abbey

Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Artiste vocale de l’année aux Victoires du Jazz 2022, nominée aux Grammy Awards,

saluée par Télérama, FIP et France Inter, Marion Rampal est l’une des voix les plus

singulières du jazz français.

Artiste vocale de l’année aux Victoires du Jazz 2022, nominée aux Grammy Awards,

saluée par Télérama, FIP et France Inter, Marion Rampal est l’une des voix les plus

singulières du jazz français. Avec Song for Abbey, elle rend hommage à Abbey

Lincoln, chanteuse, compositrice et activiste qui a marqué l’histoire du jazz de

son empreinte unique. Un répertoire sublimé, mis au goût du jour avec une

délicatesse et une bravoure rares pour les fans de jazz comme pour les fans de

chanson. Un grand moment dans une carrière qui n’a pas fini d’éclore.

Concert en configuration assise payant

Tarif pour l’ensemble de la soirée

Eve Risser + Robinson Khoury + Marion Rampal

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .

Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Winner of the Vocalist of the Year award at the 2022 Victoires du Jazz, a Grammy Award nominee,

praised by Télérama, FIP, and France Inter, Marion Rampal is one of the most

distinctive voices in French jazz.

L’événement Au grès du jazz Marion Rampal Song For Abbey La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre