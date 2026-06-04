Au grès du jazz ROBINSON KHOURY QUATUOR DEMI-LUNE La Petite-Pierre
vendredi 14 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz ROBINSON KHOURY QUATUOR DEMI-LUNE
Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Robinson Khoury est l’une des grandes révélations du jazz actuel, déjà
passé par Au grès du jazz avec son projet Sarab. Le Quatuor Demi-Lune, c’est autre
chose sa création la plus aventureuse et paradoxalement la plus accessible.
Trombone, voix, et une curiosité sans frontières Robinson Khoury est l’une des
grandes révélations du jazz actuel, déjà passé par Au grès du jazz avec son projet
Sarab. Le Quatuor Demi-Lune, c’est autre chose sa création la plus aventureuse et
paradoxalement la plus accessible. Autour de lui, Eve Risser au piano préparé, Lina
Belaïd au violoncelle et Simon Drappier à la contrebasse explorent un territoire rare :
musique arabe classique, Bach, Arvo Pärt, Steve Reich, tissés en un minimalisme qui
n’intimide pas mais qui invite. Pas besoin d’avoir les codes la magie de Robinson,
c’est de travailler sur des sujets exigeants et d’emporter tout le monde. Un projet
volontairement paritaire, qui brouille les codes autant qu’il les rend lisibles.
Concert en configuration assise payant
Tarif pour l’ensemble de la soirée :
Eve Risser + Robinson Khoury + Marion Rampal
Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .
Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Robinson Khoury is one of the major revelations of today’s jazz scene, having already
appeared on *Au gré du jazz* with his Sarab project. The Demi-Lune Quartet is something else entirely—
his most adventurous creation and, paradoxically, his most accessible.
L’événement Au grès du jazz ROBINSON KHOURY QUATUOR DEMI-LUNE La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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