Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Sona Jobarteh

Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Cette année, Au grès du jazz voyage loin. De La Havane à Tunis, de Séville aux Vosges du Nord, de Charlie Chaplin à Abbey Lincoln neuf jours de musique en plein air à La Petite Pierre, entre grands noms et belles découvertes.

La kora, harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, est depuis des siècles l’apanage des griots masculins. Sona Jobarteh a décidé de changer les règles. Première femme issue d’une grande dynastie de joueurs de kora à maîtriser cet instrument, elle en a fait sa voix élégante, complexe, portée par un chant d’une rare finesse.

Depuis son premier album Fasiya, héritage en mandingue, salué par la critique internationale en 2011, elle s’impose comme l’une des figures les plus singulières des musiques d’Afrique de l’Ouest. Entourée de quatre musiciens complices, elle referme le festival en beauté … Et en liberté.

Concert payant en configuration debout

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .

Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

This year, Au grès du jazz travels far and wide. From Havana to Tunis, from Seville to the Vosges du Nord, from Charlie Chaplin to Abbey Lincoln: nine days of open-air music in La Petite Pierre, with a mix of big names and new discoveries.

L’événement Au grès du jazz Sona Jobarteh La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre