Informations pratiques

La Petite-Pierre

Au grès du jazz Sousta Politiki

rue des remparts La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Formé à Strasbourg en 2016, ce groupe franco-turc revisite avec force le répertoire smyrneiko, les chants d’Istanbul et le rebetiko grec tout en y ajoutant ses propres compositions.

Formé à Strasbourg en 2016, ce groupe franco-turc revisite avec force le répertoire smyrneiko, les chants d’Istanbul et le rebetiko grec tout en y ajoutant ses propres compositions. Tanbur, violoncelle, accordéon, percussions une instrumentation rare pour un univers sonore qui assume d’où il vient, qui il est, et ce qu’il a à dire. Concert en accès libre 0 .

rue des remparts La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Formed in Strasbourg in 2016, this Franco-Turkish group powerfully reinterprets the Smyrna repertoire, the songs of Istanbul, and Greek rebetiko—while adding its own compositions.

L’événement Au grès du jazz Sousta Politiki La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre