Au grès du jazz Sousta Politiki La Petite-Pierre
dimanche 9 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Sousta Politiki
rue des remparts La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Formé à Strasbourg en 2016, ce groupe franco-turc revisite avec force le répertoire smyrneiko, les chants d’Istanbul et le rebetiko grec tout en y ajoutant ses propres compositions.
Formé à Strasbourg en 2016, ce groupe franco-turc revisite avec force le répertoire smyrneiko, les chants d’Istanbul et le rebetiko grec tout en y ajoutant ses propres compositions. Tanbur, violoncelle, accordéon, percussions une instrumentation rare pour un univers sonore qui assume d’où il vient, qui il est, et ce qu’il a à dire. Concert en accès libre 0 .
rue des remparts La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Formed in Strasbourg in 2016, this Franco-Turkish group powerfully reinterprets the Smyrna repertoire, the songs of Istanbul, and Greek rebetiko—while adding its own compositions.
L’événement Au grès du jazz Sousta Politiki La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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