Au Jardin des fées Jardin Potager Bonnétable

Informations pratiques

Bonnétable

Au Jardin des fées

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Entrez dans le jardin des fées, là où les histoires de Mélusine prennent vie entre les feuilles et les pétales…

Après la balade contée, laissez-vous transporter vers la table enchantée de la fée confiture où parfums, saveurs et magie se mêlent pour un moment hors du temps.

Animation familiale sur réservation uniquement avant le 20 juillet au 02 43 52 01 34. Tarif 5€ par personne .

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

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English :

L’événement Au Jardin des fées Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois