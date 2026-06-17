Escapades en Maine Saosnois Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable Bonnétable mardi 7 juillet 2026.

Bonnétable

Escapades en Maine Saosnois Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable

Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable

Fabien vous invite à découvrir les richesses du cimetière de Bonnétable lors d’une visite captivante au cœur de l’histoire locale, à la rencontre des personnalités qui ont marqué la commune et des symboles funéraires qui racontent leur époque.

3€/personne Gratuit pour les -12 ans

Inscription obligatoire Informations au 02 43 97 60 63 .

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

A look at the Bonnétable cemetery

L’événement Escapades en Maine Saosnois Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Maine Saosnois