FESTIVAL LA BONN’ ZIK Molto Morbidi et Alfonz Band Bonnétable
FESTIVAL LA BONN’ ZIK Molto Morbidi et Alfonz Band Bonnétable vendredi 3 juillet 2026.
Bonnétable
FESTIVAL LA BONN’ ZIK Molto Morbidi et Alfonz Band
Parc du Château Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre du festival la bonn’zik chaque vendredi en juillet dans le parc du château à Bonnétable
Parc du Château Bonnétable
Ouverture du site 19h
Buvette & restauration sur place
Entrée gratuite
AU PROGRAMME
➡️ Fafara Fissa Papa
Une fanfare de rue complètement déjantée entre cumbia, calypso, rock caliente et reprises festives, capable de transformer n’importe quel lieu en dancefloor survolté.
➡️ Teenage Bed
Entre rock alternatif, énergie brute et mélodies sensibles, Teenage Bed propose un live intense et incandescent porté par une vraie identité scénique.
➡️ Les P’tits Fils de Jeanine
Un esprit rock festif et populaire porté par une énergie généreuse, idéale pour partager un moment convivial et explosif.
✨ Une soirée conviviale, familiale et festive organisée par le Collectif 110 dans le cadre du festival La Bonn’Zik.
Invite tes ami·es, prends ton plus beau sourire et viens profiter de l’été avec nous .
Parc du Château Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 collectif110.bonnetable@gmail.com
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English :
As part of the festival la bonn’zik every Friday in July in the château grounds in Bonnétable
L’événement FESTIVAL LA BONN’ ZIK Molto Morbidi et Alfonz Band Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Maine Saosnois
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