La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable

Bonnétable

La guinguette d’Henri et Paulette

Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Envie de vous divertir pendant une belle soirée d’été ?

D’échanger, de rire en famille ou de pousser la chansonnette ?

Et pourquoi pas poursuivre sur une soirée dansante ?

Alors rendez-vous à la soirée guinguette d’Henri et Paulette qui aura lieu au jardin potager de Bonnétable dès 18h00.

Accordéon avec Bruno Buon, DJ à partir de 20h30

Gratuit, restauration et buvette sur place. .

Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01 cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

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English :

Looking for entertainment on a warm summer’s evening?

L’événement La guinguette d’Henri et Paulette Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois