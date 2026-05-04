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La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable

La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jardin Potager

Adresse : 1 Rue d'Isly

Ville : 72110 Bonnétable

Département : Sarthe

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bonnétable

La guinguette d’Henri et Paulette

Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Envie de vous divertir pendant une belle soirée d’été ?
D’échanger, de rire en famille ou de pousser la chansonnette ?
Et pourquoi pas poursuivre sur une soirée dansante ?
Alors rendez-vous à la soirée guinguette d’Henri et Paulette qui aura lieu au jardin potager de Bonnétable dès 18h00.
Accordéon avec Bruno Buon, DJ à partir de 20h30
Gratuit, restauration et buvette sur place.   .

Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01  cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

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English :

Looking for entertainment on a warm summer’s evening?

L’événement La guinguette d’Henri et Paulette Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois

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