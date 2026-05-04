La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable
La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable samedi 4 juillet 2026.
Bonnétable
La guinguette d’Henri et Paulette
Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Envie de vous divertir pendant une belle soirée d’été ?
D’échanger, de rire en famille ou de pousser la chansonnette ?
Et pourquoi pas poursuivre sur une soirée dansante ?
Alors rendez-vous à la soirée guinguette d’Henri et Paulette qui aura lieu au jardin potager de Bonnétable dès 18h00.
Accordéon avec Bruno Buon, DJ à partir de 20h30
Gratuit, restauration et buvette sur place. .
Jardin Potager 1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01 cs.bonnetable@mainesaosnois.fr
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English :
Looking for entertainment on a warm summer’s evening?
L’événement La guinguette d’Henri et Paulette Bonnétable a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois
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