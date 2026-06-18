Exposition de Geoffroy d’Aillières Terre et Mer, des merveilles à contempler Bonnétable vendredi 3 juillet 2026.

Bonnétable

Exposition de Geoffroy d’Aillières Terre et Mer, des merveilles à contempler

1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-03

Exposition photographique de Geoffroy d’Aillières. Terre et Mer, des merveilles à contempler

Au Jardin Potager de Bonnétable

Photographe amateur depuis plus de 50 ans , Geoffroy d’Aillières est un passionné de nature et de photographie.

Né dans le Saosnois, il en admire depuis sa jeunesse les chemins, les fleurs et les animaux, passion qui ne l’a jamais quitté. Cette passion pour la nature et l’environnement a été renforcée par ses études d’ingénieur agronome, alliant la botanique et la biologie. Plus tard il a découvert l’univers fascinant du littoral nord de la Bretagne ses lumières changeantes, ses paysages, sa végétation et ses oiseaux. Il a à cœur de partager toutes ces merveilles de Terre et Mer rencontrées, source de bonheur.

Pour cette nouvelle exposition, plus ample que celle présentée en février dernier au Centre social de Marolles-les Braults, Geoffroy d’Aillières propose davantage de panneaux et de photos en couleur, faisant une plus large place aux paysages maritimes découverts au fil de ses escapades, sans oublier les fleurs des jardins, les sites naturels et les rencontres privilégiées avec les animaux du Saosnois…

Geoffroy d’Aillières vous propose des visites commentées (gratuites) les samedis 4 juillet à 16h, dimanche 5 juillet à 16h, vendredi 10 juillet à 16h, samedi 11 juillet à 16h et samedi 25 juillet à 16h.

Entrée libre. Exposition visible au Jardin Potager de Bonnétable, à l’Office de Tourisme Maine Saosnois (1, rue d’Isly, 72110) du 3 au 30 juillet 2026

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. .

1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Photography exhibition by Geoffroy d’Aillières. Land and Sea: Wonders to Contemplate

L’événement Exposition de Geoffroy d’Aillières Terre et Mer, des merveilles à contempler Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Maine Saosnois