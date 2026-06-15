La plus grande table du monde à Bonnétable Rue du Maréchal Leclerc Bonnétable dimanche 5 juillet 2026.

Bonnétable

La plus grande table du monde à Bonnétable

Rue du Maréchal Leclerc Parc du Château Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez célébrer la convivialité avec la plus grande table du monde, une installation d’Yvan Loiseau.

Apportez votre spécialité et faites la découvrir lors de la plus grande table du monde installée au Parc du Château de Bonnétable.

Autour d’une table , un grand repas partagé est organisé grâce à Yvan Loiseau, artiste pluridisciplinaire, pour passer un bon moment ensemble !

Des jeux en bois seront également mis à disposition pour les petits et les grands.

Gratuit. .

Rue du Maréchal Leclerc Parc du Château Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 30 20

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English :

Come celebrate togetherness at the world’s largest table, an installation by Yvan Loiseau.

L’événement La plus grande table du monde à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Maine Saosnois