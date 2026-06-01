Fête de la Musique à Bonnétable Bonnétable
Fête de la Musique à Bonnétable Bonnétable dimanche 21 juin 2026.
Bonnétable
Fête de la Musique à Bonnétable
Place de la Sirène Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’Union des Commerçants de Bonnétable vous invite à fêter l’arrivée de l’été en musique !
Buvette et restauration sur place.
Glace offerte aux enfants. .
Place de la Sirène Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Fête de la Musique à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Maine Saosnois
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