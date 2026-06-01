Fête de la Musique à Bonnétable Bonnétable dimanche 21 juin 2026.

Bonnétable

Fête de la Musique à Bonnétable

Place de la Sirène Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’Union des Commerçants de Bonnétable vous invite à fêter l’arrivée de l’été en musique !

Buvette et restauration sur place.

Glace offerte aux enfants. .

Place de la Sirène Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Fête de la Musique à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Maine Saosnois