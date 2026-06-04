Bonnétable

60ème Rallye Régional Le Mans

Complexe sportif Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Un rallye voiture en Maine Saosnois à ne pas manquer !

Comme chaque année, à la mi-juillet, rugiront moteurs et passions à l’occasion du traditionnel Rallye Le Mans !

Rendez-vous cette fois les samedi 11 et dimanche 12 juillet pour une édition toute particulière la 60ᵉ édition du Rallye Le Mans

Pour cet anniversaire exceptionnel, toute l’équipe de l’Écurie LE MANS se mobilise pour vous offrir un week-end encore plus spectaculaire, convivial et chargé d’émotions. Une édition diamant qui promet son lot de sensations fortes, de belles mécaniques et de moments inoubliables !

En doublure de cette grande fête du sport automobile, vous retrouverez également le 15ᵉ Rallye Le Mans VHC et le 13ᵉ Rallye Le Mans VHRS, pour célébrer ensemble toutes les générations de rallye, d’hier à aujourd’hui.

Pilotes, copilotes, bénévoles et passionnés préparez-vous à souffler les 60 bougies du Rallye Le Mans dans une ambiance survoltée… Que la fête commence !

Plus d’infos sur www.ecurielemans.org .

Complexe sportif Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 68 57 82 ecurielemans72@gmail.com

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English :

A car rally in Maine Saosnois not to be missed!

L’événement 60ème Rallye Régional Le Mans Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois