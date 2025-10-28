Concert de Da’Chabada et Andrick Airways Bonnétable

Concert de Da’Chabada et Andrick Airways

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

2026-06-26

Pour la sixième année consécutive, le Service Culturel Intercommunal s’associe au Collectif 110 pour vous proposer une soirée festivel dans le cadre du festival La Bonn’Zik à Bonnétable !

À 19h30 Da’Chabada Électroswing

Swing vintage, beats explosifs quand l’électro swingue en français, bienvenue dans l’univers Da’Chabada !

Da’Chabada est un trio français d’électro-swing qui fusionne l’élégance des sonorités vintage de l’entre-deux guerres avec la puissance et l’énergie des rythmes électro modernes (house pop).

Leur pari audacieux ? Faire swinguer les mots en français sur une musique à la fois festive, raffinée et résolument dansante.

À 21h30 Andrick Airways Reggae-ska

Propulsé sur le devant de la scène avec son tube Dans ma cabane , unanimement reconnu comme l’hymne de l’été 2024, Andrick Airways est devenu le symbole de vie simple et heureuse, de respect de la nature et de joie dans le moment présent dont le public raffole !

Et pour cause généreux et authentique sur scène, sa bonne humeur et sa simplicité vous touchent.Accompagné de Déborah aux percussions, le duo propose un set énergique entre reggae-ska et ragga, avec un air de Tryo ou encore de Tonton David pour le flow.

Concerts gratuits Bar et restauration sur place. .

Parc face au Château Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

For the sixth year running, the Service Culturel Intercommunal is joining forces with Collectif 110 to bring you a festive evening as part of the Bonn’Zik festival in Bonnétable!

German :

Zum sechsten Mal in Folge arbeitet der interkommunale Kulturdienst mit dem Collectif 110 zusammen, um Ihnen einen festlichen Abend im Rahmen des Festivals La Bonn’Zik in Bonnétable zu bieten!

Italiano :

Per il sesto anno consecutivo, il Servizio culturale intercomunale si unisce al Collectif 110 per proporvi una serata di festa nell’ambito del festival Bonn’Zik a Bonnétable!

Espanol :

Por sexto año consecutivo, el Servicio Cultural Intercomunal se une al Colectivo 110 para ofrecerle una velada festiva en el marco del festival Bonn’Zik de Bonnétable

