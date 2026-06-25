Supers héros du jardin Jardin Potager Bonnétable

Bonnétable

Supers héros du jardin

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Saviez-vous qu’au Jardin, il y a des habitants qui possèdent de supers pouvoirs ?

– ́ !

Et si vos enfants devenaient de vrais héros le temps d’un après-midi ?

Le mercredi 8 juillet, partez en mission en famille pour retrouver les super-héros cachés dans le jardin !

Entre indices, découvertes et moments de complicité, petits et grands devront ouvrir l’œil pour réussir cette aventure pleine de surprises

Et pour encore plus de fun, les enfants (et les grands !) peuvent venir déguisés en super-héros s’ils le souhaitent !

Une animation ludique et conviviale à partager en famille !

Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement !

Infos pratiques

Mercredi 8 juillet

Jardin Potager, 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable

À partir de 3 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Tarif 2 €

Inscription obligatoire avant le 3 juillet au 02 43 52 01 34 .

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you know that at Le Jardin, there are residents who possess superpowers?

L’événement Supers héros du jardin Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Maine Saosnois