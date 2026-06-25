Supers héros du jardin Jardin Potager Bonnétable
Supers héros du jardin Jardin Potager Bonnétable mercredi 8 juillet 2026.
Bonnétable
Supers héros du jardin
Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Saviez-vous qu’au Jardin, il y a des habitants qui possèdent de supers pouvoirs ?
– ́ !
Et si vos enfants devenaient de vrais héros le temps d’un après-midi ?
Le mercredi 8 juillet, partez en mission en famille pour retrouver les super-héros cachés dans le jardin !
Entre indices, découvertes et moments de complicité, petits et grands devront ouvrir l’œil pour réussir cette aventure pleine de surprises
Et pour encore plus de fun, les enfants (et les grands !) peuvent venir déguisés en super-héros s’ils le souhaitent !
Une animation ludique et conviviale à partager en famille !
Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement !
Infos pratiques
Mercredi 8 juillet
Jardin Potager, 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable
À partir de 3 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Tarif 2 €
Inscription obligatoire avant le 3 juillet au 02 43 52 01 34 .
Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Did you know that at Le Jardin, there are residents who possess superpowers?
L’événement Supers héros du jardin Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Bonnétable (Sarthe)
- Exposition de Geoffroy d’Aillières Terre et Mer, des merveilles à contempler Bonnétable 3 juillet 2026
- FESTIVAL LA BONN’ ZIK Molto Morbidi et Alfonz Band Bonnétable 3 juillet 2026
- La guinguette d’Henri et Paulette Jardin Potager Bonnétable 4 juillet 2026
- La plus grande table du monde à Bonnétable Rue du Maréchal Leclerc Bonnétable 5 juillet 2026
- Escapades en Maine Saosnois Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable Bonnétable 7 juillet 2026