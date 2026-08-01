Au Kristen en août Kristen bar Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Au Kristen en août

Kristen bar 20 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-14

Ce mois-ci le Kristen vous donne rendez-vous pour

– vendredi 14 août, soirée moules frites et concert avec M. Bilboquet et les Loustiks

– samedi 22 , concours de palets sur planche, pen à pen le matin et doublette l’après-midi .

Kristen bar 20 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 9 55 34 70 05

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English :

L’événement Au Kristen en août Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BAUD Communauté