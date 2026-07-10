Concert Alma Criola Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert Alma Criola

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Alma Criola c’est une formation du sud-Finistère née de belles rencontres, qui conjugue chant, guitare, accordéon, basse et batterie pour faire résonner les rythmes et les émotions de l’âme créole. Entre héritage et modernité, leur répertoire est constitué de reprises aux mélodies ensoleillées. Une musique qui fait vibrer les cœurs, danser les corps et voyager les esprits !

Entrée gratuite à 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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English :

L’événement Concert Alma Criola Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté