Concert No More Winters Jardin de l’Ecluserie Pluméliau-Bieuzy
mercredi 22 juillet 2026 · Jardin de l'Ecluserie · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert No More Winters
Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
No More Winters est né pendant un voyage à vélo et à guitares. Road trip musical, des rues de Lisbonne aux bords de Loire entre journal intime et cartes postales imprégnées d’échos blues, rock et folk. Après une première incarnation acoustique nomade, l’amplification s’invite tout naturellement, en duo puis en trio.
20h entrée libre. Bar et food truck sur place à L’Ecluserie. .
Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert No More Winters Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAUD Communauté
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