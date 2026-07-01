Concert No More Winters Jardin de l’Ecluserie Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert No More Winters

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

No More Winters est né pendant un voyage à vélo et à guitares. Road trip musical, des rues de Lisbonne aux bords de Loire entre journal intime et cartes postales imprégnées d’échos blues, rock et folk. Après une première incarnation acoustique nomade, l’amplification s’invite tout naturellement, en duo puis en trio.

20h entrée libre. Bar et food truck sur place à L’Ecluserie. .

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert No More Winters Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAUD Communauté