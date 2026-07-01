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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Concert No More Winters Jardin de l’Ecluserie Pluméliau-Bieuzy

mercredi 22 juillet 2026 · Jardin de l'Ecluserie · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Jardin de l'Ecluserie
Adresse
13 promenade des estivants
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Concert No More Winters

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

No More Winters est né pendant un voyage à vélo et à guitares. Road trip musical, des rues de Lisbonne aux bords de Loire entre journal intime et cartes postales imprégnées d’échos blues, rock et folk. Après une première incarnation acoustique nomade, l’amplification s’invite tout naturellement, en duo puis en trio.
20h entrée libre. Bar et food truck sur place à L’Ecluserie.   .

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Concert No More Winters Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAUD Communauté

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