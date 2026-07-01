Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le style imaginatif du pianiste Aymeric Le Martelot, naviguant entre jazz et impressionnisme, soutient avec délicatesse le violon et la voix enchanteresse de Kerri Joy dans ce duo naissant. Leur musique accompagne vos rêveries, serpentant entre tubes réinventés, trésors obscurs et standards bien-aimés.

Entrée gratuite à 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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English :

L’événement Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté