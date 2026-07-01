Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 30 juillet 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le style imaginatif du pianiste Aymeric Le Martelot, naviguant entre jazz et impressionnisme, soutient avec délicatesse le violon et la voix enchanteresse de Kerri Joy dans ce duo naissant. Leur musique accompagne vos rêveries, serpentant entre tubes réinventés, trésors obscurs et standards bien-aimés.
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert jazz Kerryjoy / Le Martelot Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Pluméliau-Bieuzy (Morbihan)
- Les petites bêtes de la lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 16 juillet 2026
- Concert harpiste Clotilde Trouillaud Le Rohic Pluméliau-Bieuzy 16 juillet 2026
- Balade nocturne Pluméliau-Bieuzy 16 juillet 2026
- Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 17 juillet 2026
- Balade géologique Pluméliau-Bieuzy 19 juillet 2026