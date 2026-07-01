Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Devenez apprenti naturaliste le temps d’une animation. Participez à de véritables protocoles scientifiques sur les oiseaux, les reptiles et les plantes. Observez, identifiez et

collectez des données comme les chercheurs de terrain.

De 14h à 16h À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté