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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy

mercredi 29 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lande du Crano
Ville
56310 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Devenez apprenti naturaliste le temps d’une animation. Participez à de véritables protocoles scientifiques sur les oiseaux, les reptiles et les plantes. Observez, identifiez et
collectez des données comme les chercheurs de terrain.
De 14h à 16h À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature.   .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté

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