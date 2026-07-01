Concert pop Groovin Colors Duo Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 23 juillet 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert pop Groovin Colors Duo
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Groovin colors est le groupe qui anime vos soirées et vous fait danser toute la nuit ! Laisser vous entrainer au
son des plus grands tubes internationaux et nationaux funk, rock, pop, groove….
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Concert pop Groovin Colors Duo Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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