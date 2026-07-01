Concert pop Groovin Colors Duo Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert pop Groovin Colors Duo

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Groovin colors est le groupe qui anime vos soirées et vous fait danser toute la nuit ! Laisser vous entrainer au

son des plus grands tubes internationaux et nationaux funk, rock, pop, groove….

Entrée gratuite à 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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English :

L’événement Concert pop Groovin Colors Duo Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté