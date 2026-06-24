Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas

Le Rohic Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez les ateliers créatifs du vendredi dès 15h !

Chaque vendredi à partir de 15h, laissez parler votre créativité lors de nos ateliers artistiques accessibles à tous. Petits et grands pourront s’initier à différentes techniques tout en s’amusant création de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels, modelage en argile rouge ou encore fabrication de marionnettes pleines d’imagination !

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir le programme détaillé ! .

Le Rohic Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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L’événement Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 56