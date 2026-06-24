Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy
vendredi 17 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas
Le Rohic Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-17
Découvrez les ateliers créatifs du vendredi dès 15h !
Chaque vendredi à partir de 15h, laissez parler votre créativité lors de nos ateliers artistiques accessibles à tous. Petits et grands pourront s’initier à différentes techniques tout en s’amusant création de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels, modelage en argile rouge ou encore fabrication de marionnettes pleines d’imagination !
Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir le programme détaillé ! .
Le Rohic Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Ateliers artistiques de l’été à La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 56
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