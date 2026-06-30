Rando Crano Pluméliau-Bieuzy
lundi 3 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Rando Crano
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Partez pour une balade commentée d’environ 4 km au cœurde la lande du Crano. Découvrez son histoire, sa biodiversité et les actions mises en place pour préserver ce milieu naturel remarquable. Une immersion pour mieux comprendre et protéger ce patrimoine naturel.
De 16h à 18h30 À partir de 5 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Rando Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté
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