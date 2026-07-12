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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Pardon & Fête de Saint Nicodème Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy

dimanche 2 août 2026 · Saint-Nicodème · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Saint-Nicodème
Adresse
Chapelle Saint-Nicodème
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Pardon & Fête de Saint Nicodème

Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

11h messe à la chapelle procession et descente de l’Ange.
12h30 repas rost-er-forn à partager
A partir de 14h concours de palets
15h-23h Fest-Deiz & Bal Populaire pour danser tout l’après-midi et en soirée
A partir 17h grillades/crêpes et galettes.
Organisation Cercle Sportif Pluméliau.   .

Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 89 43 52 09 

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English :

L’événement Pardon & Fête de Saint Nicodème Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté

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