Pardon & Fête de Saint Nicodème Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Pardon & Fête de Saint Nicodème

Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

11h messe à la chapelle procession et descente de l’Ange.

12h30 repas rost-er-forn à partager

A partir de 14h concours de palets

15h-23h Fest-Deiz & Bal Populaire pour danser tout l’après-midi et en soirée

A partir 17h grillades/crêpes et galettes.

Organisation Cercle Sportif Pluméliau. .

Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 89 43 52 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon & Fête de Saint Nicodème Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté