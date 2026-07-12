Pardon & Fête de Saint Nicodème Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy
dimanche 2 août 2026 · Saint-Nicodème · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Pardon & Fête de Saint Nicodème
Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
11h messe à la chapelle procession et descente de l’Ange.
12h30 repas rost-er-forn à partager
A partir de 14h concours de palets
15h-23h Fest-Deiz & Bal Populaire pour danser tout l’après-midi et en soirée
A partir 17h grillades/crêpes et galettes.
Organisation Cercle Sportif Pluméliau. .
Saint-Nicodème Chapelle Saint-Nicodème Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 89 43 52 09
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English :
L’événement Pardon & Fête de Saint Nicodème Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
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