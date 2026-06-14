Pluméliau-Bieuzy

Initiation à la danse bretonne

Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez apprendre les pas de bases des danses traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique Bugale Melrand.

Rejoignez-nous directement sur place !

À 18h gratuit. .

Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté