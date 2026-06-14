Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy
Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy mercredi 29 juillet 2026.
Pluméliau-Bieuzy
Initiation à la danse bretonne
Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez apprendre les pas de bases des danses traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique Bugale Melrand.
Rejoignez-nous directement sur place !
À 18h gratuit. .
Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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