Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Les petites bêtes de la lande du Crano

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la découverte des invertébrés de la lande du Crano. Observez papillons, coléoptères, sauterelles, et bien d’autres espèces. Apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans la nature.

De 10h à 12h À partir de 4 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Les petites bêtes de la lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté