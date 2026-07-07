Les petites bêtes de la lande du Crano Pluméliau-Bieuzy
jeudi 16 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Les petites bêtes de la lande du Crano
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez à la découverte des invertébrés de la lande du Crano. Observez papillons, coléoptères, sauterelles, et bien d’autres espèces. Apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans la nature.
De 10h à 12h À partir de 4 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Les petites bêtes de la lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté
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