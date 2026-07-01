Balade nocturne Pluméliau-Bieuzy
jeudi 16 juillet 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Balade nocturne
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Quand le jour laisse place à la nuit, partez en balade pour vivre la nature autrement. Laissez vous guider par vos sens écoutez, observez, ressentez la vie qui s’éveille dans l’obscurité. Découvrez le monde fascinant de la nuit et des animaux qui la peuplent. Balade entre 5 et 8 km selon circuits. Avec Centre Bretagne Nature.
De 20h30 à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Balade nocturne Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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